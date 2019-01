Eventuele aankoop van Reflex door gemeente komt in het gedrang: uitstel van verkoop (voorlopig) afgewezen Wouter Demuynck

29 januari 2019

17u30 0 Westerlo Het wordt nog enkele dagen afwachten of de gemeente Westerlo wel in aanmerking komt om een bod te doen op het gebouw van de voormalige discotheek Reflex. Het bestuur stelde reeds de vraag of de online veiling op het platform ‘Biddit’ uitgesteld kon worden omdat er meer tijd nodig is om de aankoop voor te bereiden, maar stootte op een njet. Met een tweede brief, nu rechtstreeks naar de bank, hoopt het bestuur wel uitstel te verkrijgen.

Maandagavond debatteerde de gemeenteraad uitvoerig over de eventuele aankoop van de gebouwen van discotheek Reflex door de gemeente. Alle raadsleden waren het erover eens dat er nood is aan een jeugd- en ontmoetingscentrum in Westerlo, maar de oppositie uitte enkele bedenkingen over de plannen van het bestuur. “We zijn zeker voorstander van een multifunctioneel jeugd- en ontmoetingscentrum, maar we hebben een dossier op tafel gekregen waarbij er nog veel vragen zijn die nog niet opgelost zijn”, zegt Frans De Cock (Open&Positief Westerlo).

“De gemeente zou een online bod moeten uitbrengen, maar omwille van het gemeentedecreet is dat niet mogelijk. Anderzijds is het ook zo dat er nog geen schattingsverslag is: wat is de waarde van dat pand? De gemeente moet zich houden aan de schatting van een beëdigd schatter. Zolang we dat niet kennen, kunnen we moeilijk een bod uitbrengen. En als het pand zou gekocht worden, moet er nog een grondige renovatie gebeuren. Achteraf komt er dus ook nog een heel kostenplaatje, waarvan we niet weten hoeveel dat zal bedragen. De bieding sluit op 14 februari, dus het is wellicht niet mogelijk dat aan al deze bezwaren zal worden voldaan.” Daarop lanceerde De Cock het voorstel om een extra gemeenteraad in te roepen, aangezien de commissie Financiën en Infrastructuur nog niet is samengesteld.

Marc Gouwkens (Groen) sprak over een “buitenkans”, maar meende dat er meer duidelijkheid nodig is of een bod al dan niet mogelijk is. Ook Giel Van den Broeck (N-VA) benadrukte dat zijn partij al een tijdje ijvert voor een ontmoetingscentrum, maar vroeg zich af of er geen betere locaties zijn. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan de omgeving van het gemeentehuis zelf. Het gebouw van jeugdhuis Phoenix blijft ook niet jaren intact - moet dat mee verhuizen?”

Schepen van jeugd Tinne Wuyts (CD&V) liet weten dat het schepencollege een brief naar de notaris en de eigenaar had gestuurd om te bevestigen dat de gemeente wel degelijk interesse heeft en met de vraag of ze uitstel van de gedwongen verkoop konden verlenen. “Al snel kregen we de reactie dat de bank niet bereid is tot dat uitstel. Maandag hebben we vanuit het schepencollege een nieuwe brief verstuurd, gericht naar de bank zelf die de openbare verkoop vraagt. We hopen in de loop van deze week daarop reactie te ontvangen, namelijk of ze bereid zijn rond de tafel te gaan zitten en de zaak te bespreken.

“We hebben het nodige gedaan om een schattingsverslag aan te vragen - waaraan we als gemeente gebonden zijn - maar op korte termijn krijgen we dat niet rond. Met het uitstel hopen we dat we alle nodige documenten kunnen aanvragen.” Als dat uitstel niet verleend wordt, ziet het ernaar uit dat de gemeente geen bod kan doen. “Dan komen we waarschijnlijk niet in aanmerking en dat zou jammer zijn”, vulde burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) aan.