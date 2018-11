Enveloppe met 2.000 euro spoorloos verdwenen in bankkantoor Kristof Baelus

19 november 2018

15u09 2 Westerlo Marco S. uit Herselt staat terecht omdat hij bij de Belfius bank in Voortkapel een enveloppe met meer dan 2.000 euro zou meegenomen hebben aan een bankautomaat. Volgens de beklaagde heeft hij het geld niet gestolen maar stak hij het in de brievenbus van de Belfius bank.

Toen Josepha V.B. op 7 september 2017 naar de Belfius bank in Voorkapel ging, haalde de vrouw meer dan 2.000 euro af aan het loket. Gezien de loketbedienden geen cash geld meer bij zich hebben, krijgt de vrouw een tijdelijke bankkaart waar ze éénmalig het volledige bedrag mee kan afhalen aan de selfservice automaat in het kantoor. Josepha V.B. haalde het geld af en stak het veilig weg in een enveloppe.

Eenmaal thuis aangekomen, merkte de vrouw op dat ze haar enveloppe met het geld in alle verstrooidheid vergeten is aan de automaat in het bankkantoor. De vrouw belde meteen naar de bank om dit te melden, maar slechts 10 minuten later was de enveloppe met het geld reeds verdwenen.

Marco S. kwam bijna meteen na Josepha V.B. aan dezelfde selfservice automaat terecht. “Toen de beklaagde de bank binnenkwam, lag de enveloppe met het geld zeer goed in het zicht, als hij de bank buiten wandelde was de enveloppe spoorloos verdwenen”, klinkt het bij het Openbaar Ministerie. De man is duidelijk in beeld geweest op de bewakingscamera’s in het bankkantoor. Volgens de advocaat van de verdachte zou de man gezien hebben dat er veel geld in de enveloppe zat en heeft hij deze in de brievenbus van het bankfiliaal gedeponeerd. “Er zat geen persoon meer aan het loket toen ik de enveloppe vond. Ik heb de enveloppe dan maar in de brievenbus gedeponeerd maar ik weet niet meer juist in welke brievenbus, er hingen meerdere brievenbussen”, zegt Marco S.

In de brievenbus is echter nooit een enveloppe met geld terug gevonden. Ook na ondervraging van de bankdirecteur werd nogmaals duidelijk dat er nooit een enveloppe met geld in de brievenbus gedeponeerd is.

De advocaat van Josepha V.B. vraagt om het bedrag uit de enveloppe terug te betalen, bovenop vraagt hij nog een schadevergoeding voor kosten die de vrouw maakte om het dossier te kunnen opvolgen en een morele schadevergoeding. De vrouw zou zeer erg aangedaan zijn van dit voorval. De beklaagde kan dit bedrag echter niet betalen, hij heeft financiële problemen en heeft een gezin met twee kindjes. Om deze redenen vraagt zijn advocaat om een probatiestraf met uitstel op te leggen zodat de man niet naar de gevangenis moet. Het vonnis volgt op 17 december.