Enquête over eenrichtingsverkeer in Loofven Wouter Demuynck

06 november 2018

18u39 0

De bewoners van Loofven, de Sint-Michielsstraat en de Gemeentestraat in Oevel mogen volgende week een enquête in hun brievenbus verwachten. De gemeente overweegt om permanent eenrichtingsverkeer in te voeren in Loofven tussen de Lindenstraat en de Sint-Michielsstraat (of andersom), maar wil eerst weten of de omwonenden dat een goed idee vinden.

In Loofven bevonden zich vroeger de kleuterschool en een deel van de basisschool van Oevel. De laatste jaren is er heel wat bijgebouwd in de straat. Daardoor wordt er meer op de straat geparkeerd en is de doorgang in beide richtingen moeilijker.