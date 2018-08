Enorme ledmuur siert musical Rubens PROJECTIES VAN SCHILDERIJEN OP WAND VAN 72 METER LANG WOUTER DEMUYNCK

08 augustus 2018

02u52 0 Westerlo Het decor voor Rubens, het nieuwste historisch musicalspektakel van Historalia, is bijna klaar. Pronkstuk is de indrukwekkende ledmuur van 72 meter lang die de schilderijen van Rubens en zijn tijdgenoten zal weergeven. De schilderijen zorgen voor sfeerbeelden bij scènes in Venetië en Spanje.

Na musicals over het leven van Marie-Antoinette en Albert I is er dit jaar - niet toevallig in barokjaar 2018 - de musical over barokschilder Peter Paul Rubens, gespeeld door Jan Schepens. Inmiddels zijn de repetities aan het kasteel de Merode volop bezig. Volgende week vrijdag is immers de première al. Nieuw bij deze musical van Historalia is de ledmuur die onlangs werd geïnstalleerd. De muur is 72 meter lang en bevat maar liefst 2.386.944 pixels.





Voor het eerst

"In mijn 37-jarige carrière is het de eerste keer dat ik met videocontent werk", vertelt set designer Marnik Baert. "Ik had één voorwaarde, namelijk dat we ermee niet het decor zouden nabootsen. Je hebt waanzinnig veel mogelijkheden. Ik heb gevraagd om zoveel mogelijk schilderijen van de late renaissance, van het begin van de barok en van Rubens zelf te gebruiken. De Gouden Eeuw is rijk geweest aan kunst."





Met de schilderijen op de ledmuur worden de verschillende bestemmingen van Rubens in de verf gezet. Zo zijn er scènes in Venetië, Spanje en ook de Beeldenstorm wordt weergegeven. Er is zelfs de mogelijkheid tot animatie, maar Marnik Baert besloot om dat aspect slechts zelden te gebruiken. "Er zijn al 150 figuranten en dan nog enkele hoofdrolspelers die allemaal bewegen op het decor. Als ik de personages in de schilderijen ook nog tot leven laat komen met animatie, dan worden de mensen gek. Ik heb het wel zo'n twee keer subtiel gedaan. Bij de scène van de Hertog van Mantua is er bijvoorbeeld een overdaad aan stillevens waarbij je tekst naar beneden ziet dwarrelen."





Aanpassingen

De ledmuur stelt Baert ook in staat om nog last minute aanpassingen door te voeren aangezien het programma al klaar is. De schilderijen of beelden die gebruikt worden moeten enkel in hoge resolutie beschikbaar zijn. "Zo moeten we nu nog de keuze maken of we soms ook eens met een lege, zwarte wand werken of de videocontent steeds invullen."





Het gehele decor werd in vier weken gebouwd, de opstelling van de ledmuur nam anderhalve dag in beslag. Nu is het enkel nog aftellen naar de première op vrijdag 17 augustus. De voorstelling loopt tot en met zaterdag 1 september. Tickets zijn nog steeds beschikbaar.