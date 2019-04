Elf bouwbedrijven krijgen tips over circulair bouwen Wouter Demuynck

03 april 2019

17u26 0 Westerlo Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in Westerlo, lanceerde woensdag de eerste co-creatiesessie van het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’, samen met partners VITO en Möbius. De initiatiefnemers willen op die manier advies geven aan bedrijven om een succesvol circulair businessmodel op poten te zetten.

Circulair bouwen - wat betekent dat alles, gaande van bouwmaterialen tot de woningen zelf, hergebruikt kan worden - staat steeds meer in de belangstelling. Voor KMO’s actief in de bouwsector is het echter niet altijd eenvoudig om zelf aan de slag te gaan met al die nieuwe concepten. Ook is het niet evident om de eerste ideeën over circulair bouwen te vertalen in een valabel businessmodel. Het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’ werd daarom opgezet om bedrijven hierbij te helpen. Ervaren coaches van de drie organisaties zullen bedrijven actief begeleiden tijdens drie co-creatiesessies.

Tijdens de sessies wordt het ecosysteem van het deelnemende bedrijf in kaart gebracht en krijgt men middelen aangereikt om de juiste partners te identificeren die nodig zijn om een circulair businessmodel uit te bouwen. Er wordt onder andere dieper ingegaan op de nodige middelen en mogelijke inkomstenstromen die je kunt genereren met zo’n nieuw model.

“Het unieke aan Kamp C is dat de overheid het hier mogelijk maakt om in een proces van co-creatie met nieuwe technologieën zoals circulair bouwen of 3D-printen aan de slag te gaan. Voor in een zuivere marktomgeving zou dit niet zo evident zijn”, verklaart gedeputeerde voor Europese Samenwerking en voorzitter van Kamp C Kathleen Helsen (CD&V). “Zo kan dit project bijvoorbeeld rekenen op 111.925 euro steun van het EFRO.”

Met 11 deelnemende bouwbedrijven was de eerste reeks van drie sessies al in een mum van tijd volzet. De rest van de sector zal een nieuwsbrief ontvangen waarin de leerlessen zullen gedeeld worden. Geïnteresseerde bedrijven die op basis daarvan ook aan de slag willen kunnen zich inschrijven voor de volgende trajecten in het najaar.