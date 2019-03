Dronken zestiger verwondt slachtoffer na verkeersongeval Jef Van Nooten

15 maart 2019

14u23 0 Westerlo De 66-jarige Guido B. uit Westerlo kroop in september 2018 dronken achter het stuur. Hij veroorzaakte een aanrijding en gedroeg zich nadien erg agressief tegen de eigenaar van de andere auto. De man mocht het aan uitleggen op de rechtbank.

Het slachtoffer zat iets te drinken in een café op de Grote Baan in Hulshout toen een getuige het café binnen kwam met de melding dat er iemand tegen zijn geparkeerde wagen was gereden. Het slachtoffer en de getuige zetten meteen de achtervolging in op de bestuurder die de aanrijding veroorzaakt had. “Die bestuurder, Guido B., hield halt aan de kerk in Heultje (Westerlo). Toen ze hem aanspraken over de aanrijding in Hulshout werd hij meteen agressief”, schetst de aanklager.

Guido B. probeerde het slachtoffer op zijn gezicht te kloppen, maar was te dronken om raak te slaan. “Toen het slachtoffer terug in zijn auto wilde stappen om de motor af te zetten, trapte B. tegen het portier van de wagen. Het slachtoffer kreeg het portier tegen zich en raakte gewond aan schouder en hoofd. Hij was 35 dagen arbeidsongeschikt”, vervolgt de aanklager. “Guido B. is in het verleden al vaker veroordeeld voor geweld, ook tegen agenten. Hij heeft een kort lontje, zeker als hij gedronken heeft.”

Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 1.500 euro, het parket vordert een autonome probatiestraf gekoppeld aan een behandeling voor zijn alcoholproblematiek.

Het vonnis volgt op 12 april.