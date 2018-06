Drie nieuwe kandidaten voor CD&V 09 juni 2018

02u56 0 Westerlo Annelien Beheydt (25), Paul Helsen (56) en Lief Van Dingenen zijn de eerste drie nieuwe kandidaten op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Annelien Beheydt werkt als zelfstandig logopediste. Ze was zeven jaar lang leidster bij Chiro Kreato en is momenteel nog actief bij de groepleiding van gewest Kwarekken. Beheydt wil een stem zijn voor de jeugd om hen alle kansen te blijven bieden en hoopt er ook voor te zorgen dat politiek een 'hipper' imago krijgt bij jongeren.





Paul Helsen werkt bij de Christelijke Mutualiteit en is in heel wat verenigingen actief. Zo is hij voorzitter van ZVC Geel-Zwart en de beheerraad van het Gildenhuis, bestuurslid van Samana, CM, Beweging.net en de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, en lid van KWB en TC Voortkapel. Naast het verenigingsleven wil Helsen zich inzetten voor welzijn, (sociale) huisvesting, mobiliteit en zorg.





Actief bij oudercomité

Lief Van Dingenen was als vrijwilliger onder meer actief bij het oudercomité van basisschool Heultje, basiseducatie Geel, Westels Atelier en Ziekenzorg Heultje. Momenteel is ze nog actief bij KVLV Heultje, waar ze zestien jaar voorzitter was. Van Dingenen wil haar steentje bijdragen aan een zorgzame gemeente, voor senioren maar ook voor alle jonge gezinnen. Ze denkt daarbij aan crèches, kinderopvang, betaalbare bouwgronden, thuisopvang en bejaardenwoningen. Ook het mobiliteitsprobleem in Heultje ligt haar nauw aan het hart.





(WDH)