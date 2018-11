Drie gewonden bij botsing aan abdij JVN

19 november 2018

Aan Geneinde in Tongerlo (Westerlo) zijn zondagnamiddag twee auto’s op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de abdij. In één van de auto’s raakten drie inzittenden gewond. Ze zijn voor verzorging naar het ziekenhuis in Geel gebracht.