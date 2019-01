Discotheek kopen? Legendarische Reflex is voor 470.000 euro van u Wouter Demuynck

16 januari 2019

19u37 5 Westerlo Sinds kort staat de legendarische discotheek Reflex te koop. De danstent was al meer dan een jaar gesloten om grondige renovatiewerken uit te voeren, maar die zijn er uiteindelijk niet gekomen. Het gemeentebestuur van Westerlo toont interesse om de discotheek te kopen en ziet tal van mogelijkheden, zoals een fuifzaal of ontmoetingscentrum. Wel moet er nog bekeken worden of het financieel haalbaar is.

Discotheek Reflex sloot begin januari 2018 de deuren voor een grondige renovatie. Bedoeling was om de danstent op 1 september 2018 weer te openen, maar zover is het dus nooit gekomen. Op dit moment is het gebouw nog grotendeels ontmanteld en onlangs heeft de eigenaar de discotheek te koop gezet. “Het schepencollege is op de hoogte gesteld dat het te koop staat, waarop we daar een rondleiding gekregen hebben”, vertelt schepen van jeugd Tinne Wuyts (CD&V). “Momenteel is alles er ontmanteld, maar het is wel een heel mooie ruimte. Zo heb je de tuin met het zwembad, waar vroeger de beachparty’s plaatsvonden.”

Het bestuur toont dan ook concrete interesse om het gebouw over te kopen. “We zien op die locatie toch heel wat mogelijkheden en er is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s. We zullen in gesprek gaan met verschillende partners: buurtbewoners, jeugdverenigingen maar ook andere verenigingen. Het hoeft misschien niet enkel voor de jeugd te zijn - dubbel gebruik kan bijvoorbeeld ook. Qua mogelijkheden denk ik onder meer aan een kleinere fuifruimte. We hebben in Westerlo wel een aantal zalen, maar De Zoerla is bijvoorbeeld een pak groter. Ook een ontmoetingsruimte behoort tot de mogelijkheden. Dat moeten we echter invullen met de verschillende partners door te kijken wat de behoeftes zijn.”

Biedingen kunnen enkel gebeuren via het online platform ‘biddit’. De startprijs is ingesteld op 470.000 euro. Bieden kan vanaf 6 februari om 14 uur tot 14 februari om 14 uur. “Vrijdag komen we met het schepencollege samen om een standpunt in te nemen. Het is een unieke kans, maar we moeten bekijken of de prijs voor de gemeente financieel haalbaar is.”