Dieven stelen racefiets, maar bestelwagen krijgen ze niet open JVN

19 februari 2019

De bewoner van een pand in de Ploegstraat in Westerlo ontdekte dinsdagochtend dat zijn garage was open gebroken. De daders stalen een racefiets uit de garage. De dieven viseerden ook de bestelwagen die geparkeerd stond op de oprit van de woning. Het voertuig vertoonde braaksporen, maar de daders geraakten niet binnen.