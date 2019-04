Dieven stelen gereedschap uit bestelwagen Jef Van Nooten

04 april 2019

16u13

In de Renderstraat in Westerlo werd woensdag in de loop van de dag ingebroken in een bestelwagen. Het voertuig stond voor een woning geparkeerd. De daders braken de deur van de bestelwagen open en gingen aan de haal met werkmateriaal. Zowel hand- als elektrisch gereedschap werd gestolen.