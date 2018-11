Dieven stelen 1.000 liter mazout JVN

23 november 2018

16u27 0

Dieven hebben een grote hoeveelheid mazout gestolen in de Grensstraat in Westerlo. Op een terrein in de straat stonden twee vrachtwagens en een graafmachine geparkeerd. De dieven hebben uit die voertuigen in totaal 1.000 liter mazout gestolen. De diefstal werd vrijdagochtend opgemerkt.