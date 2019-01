Dieven roven handtassenboetiek een maand na opening leeg Wouter Demuynck

10 januari 2019

18u47 0 Westerlo In de nacht van woensdag op donderdag hebben dieven de handtassenboetiek in de Polderstraat van ontwerpster Mieke Dierckx (34) bijna helemaal leeggeroofd, slechts één maand na de opening. De daders gingen aan de haal met zo’n 70 handtassen - met een waarde die varieert van 200 tot 500 euro per stuk -, alsook een tiental kledingstukken van Toos Franken. “Ik heb hiervoor keihard geknokt en nu zit ik hier met een lege winkel.”

Amper een maand geleden, op 7 december, opende handtassenontwerpster Mieke Dierckx haar eerste boetiek in de Polderstraat in Westerlo, waarvan ze ook afkomstig is. Haar winkel is op een boogscheut van het Kasteel De Merode gelegen. Mieke kreeg donderdagochtend een telefoontje van een vriendin, met de boodschap dat er was ingebroken in haar boetiek. “Ik ben toen snel hierheen gereden, met de gedachte dat ze enkel cash geld waren komen zoeken - wat er zeker niet lag”, vertelt Mieke Dierckx. “Maar toen ik aankwam, was zo’n 70% van de hele winkel weg. Het gaat om zo’n 60 à 70 handtassen - die per product een verkoopwaarde tussen de 200 en 500 euro hebben - en een tiental kledingstukken van Toos Franken, een collega van wie ik ook kledij verkoop.”

De deur vooraan is geforceerd, maar voor de rest is er weinig te zien van inbraaksporen. “Ze moeten heel stil geweest zijn, want niemand van de buren heeft iets gezien of opgemerkt. De kledinghangers van de kledingstukken hebben ze bijvoorbeeld nadien heel zorgvuldig teruggehangen. Ze zijn niet gehaast te werk gegaan, maar hebben heel doordacht dingen meegenomen. Zelf heb ik geen camera’s in de winkel hangen, maar in de straat hangen er wel enkele. Die beelden worden onderzocht door de politie voor het geval er iets verdachts te zien is. In camerabewaking in de winkel ga ik ook sowieso investeren.”

Voor Mieke is het een stevige klap om één maand na de opening al geconfronteerd te worden met zo’n zware inbraak. “Dit is enorm demotiverend. Ik ben hieraan met volle goesting begonnen. Na zeven jaar kon ik eindelijk mijn eigen winkel hier in Westerlo starten. Om na een maand dit al voor te hebben is heel jammer. Ik heb keihard geknokt om dit te kunnen doen - ik heb aan de winkel en het interieur gewerkt, ervoor gezorgd dat de productie klaar was, al de tassen in de winkel klaargezet... En nu zit ik hier met een lege winkel. Waarom ze net mijn winkel hebben uitgekozen, weet ik totaal niet. Ik dacht altijd dat mijn spullen nooit gestolen zouden worden en dat boeven wel naar andere dingen op zoek waren dan Belgisch design, maar blijkbaar toch wel.”

Mieke blijft evenwel niet bij de pakken zitten en gaat haar winkel zaterdag weer openen. Dat was sowieso al de volgende keer dat de winkel zou openen. “Zaterdag ga ik weer open om klanten te kunnen ontvangen. Ik heb nog een stock waarmee we kunnen werken, maar het gaat toch een tweetal maanden duren om de winkel weer zoals voorheen te hebben. Alles wordt met de hand gemaakt in mijn atelier in Portugal, dus dat heeft zijn tijd nodig om de juiste items weer te maken”, aldus Mieke Dierckx, die niet meteen weet wat de daders van plan zijn met haar producten. “In het buitenland gaan ze die toch niet kunnen verkopen aan de waarde die ze hier hebben, want ze kennen mijn merk daar niet. En als het in België verkocht wordt, zal ik het al snel te weten komen als dat ergens tweedehands wordt aangeboden. Ik hoop dat ik er ooit nog iets van terugzie, je weet maar nooit.”