Dieven op twee plaatsen actief JVN

05 november 2018

16u32 2

Bewoners uit de Nachtegaalstraat in Westerlo hebben maandagnamiddag braaksporen aangetroffen aan hun woning. Dieven hadden zowel via de garagedeur als via de voordeur geprobeerd om de woning binnen te dringen. De daders zijn het pand uiteindelijk niet binnen geraakt. Nog in Westerlo werd zondag de nummerplaat van een auto gestolen. Dat gebeurde bij een wagen die geparkeerd stond op de oprit van een woning in de Langstraat in Westerlo.