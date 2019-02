Dieven breken raam en deur open JVN

22 februari 2019

Bewoners van een huis in de Heidestraat in Westerlo stelden donderdagnamiddag vast dat er was ingebroken in de woning. De daders hadden zowel de achterdeur als een raam geforceerd. Het is niet duidelijk welke buit de inbrekers hebben gemaakt.