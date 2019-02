Dieven breken bestelwagen open JVN

19 februari 2019

14u42 0

Dieven hebben een bestelwagen open gebroken die geparkeerd stond aan de Oude Zoerlebaan in Westerlo. De daders ontvreemdden handgereedschap uit het voertuig. De inbraak in de bestelwagen gebeurde in de loop van het weekend, maar werd pas later gemeld bij de politie.