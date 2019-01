Dieven boren gat in bestelwagen JVN

31 januari 2019

11u14 0

Dieven hebben geprobeerd een bestelwagen open te breken die geparkeerd stond aan de Oude Westmeerbeekseweg in Heultje (Westerlo). De eigenaar ontdekte woensdag dat er een gat in de schuifdeur van de bestelwagen was geboord, maar de daders hebben het voertuig niet open gekregen.