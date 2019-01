Dieven aan de haal met drie racefietsen JVN

18 januari 2019

10u45 0

In de Jagersweg in Westerlo drongen dieven in de nacht van woensdag op donderdag een woning binnen. De daders hadden het gemunt op de garage van de woning. Ze maakten er drie racefietsen buit. De inbrekers zijn spoorloos.