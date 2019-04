Dierenasiel Unco-Jerry vraagt financiële steun om yorkshire terrier ‘Torreke’ weer op te lappen Wouter Demuynck

15 april 2019

22u34 0 Westerlo Dierenasiel Unco-Jerry Kempen uit Westerlo trekt aan de alarmbel. Het asiel kreeg onlangs de yorkshire terrier Tor binnen die na een aanrijding meerdere breuken heeft opgelopen. Aangezien de kosten om ‘Torreke’ weer op te lappen mogelijk zullen oplopen tot enkele duizenden euro’s doet het asiel een oproep voor financiële steun.

De yorkshire terrier Tor, een reu van ongeveer acht jaar oud zonder eigenaar, werd bij Unco-Jerry binnengebracht door de politie. Tor bleek meerdere breuken te hebben - drie bekkenfracturen en een fractuur aan het linkerachterpootje -, vermoedelijk door een auto-ongeval. Inmiddels heeft Tor al een operatie aan zijn achterpoot en aan zijn bekken achter de rug. Die laatste operatie bracht echter geen goed nieuws.

De bekken zijn gebroken aan de rechtervleugel en de linkerachterpoot moest geamputeerd worden omdat de zenuwbaan te zwaar beschadigd was. Het schaambeen van Tor is volledig stuk en ook de staart is gebroken. “De heup is vastgezet zodat hij stabiel kan staan. Aan de rechterachterpoot zat een stuk los dat zich steeds vooruit bewoog wanneer Tor probeerde te wandelen, dit stuk is vastgezet met een plaat. De rest van de kleine losse stukken kunnen niet worden vastgezet en zullen zichzelf moeten reorganiseren. In totaal zitten er 6 schroeven in”, aldus de chirurg van Tor.

Dierenasiel Unco-Jerry doet nu een oproep voor financiële steun omdat de kosten mogelijk oplopen tot duizenden euro’s. “De operaties zijn helaas niet goedkoop en zullen een hele hap uit het asielbudget halen. Onze dieren komen op de eerste plaats en daarom vragen we of men Tor mee wil steunen”, zegt Imke Mertens van Unco-Jerry. “We zijn een asiel zonder subsidies en gaan voor elk dier maar deze kosten worden heel zwaar en gaan nog weken oplopen. Er is hoop voor ‘Torreke’. Hij zit in een opvanggezin van ons maar het wordt niet gemakkelijk.”

Mensen die Unco-Jerry willen steunen kunnen een gift doen op het rekeningnummer BE18 7310 2050 5165. Zij zullen ook op de hoogte worden gehouden van Tors genezingsproces.