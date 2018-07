Deze 3D-printer print huis van vier verdiepingen 26 juli 2018

Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, koopt als onderdeel van het EFRO-project C3PO een supersnelle 3D-printer aan. Vlaamse bouwbedrijven en kennisinstellingen kunnen daar straks mee experimenteren op de campus in Westerlo. De nieuwe printinfrastructuur zal in 2019 beschikbaar zijn.

De bewuste 3D-printer is een klassiek gantry-model, met een printkop die vlot binnen de drie dimensies van een frame kan bewegen. De installatie meet maar liefst 11,4 x 10 x 10 meter en kan een gebouw printen dat maximaal 8,3 meter hoog, 9,5 meter breed en 9,5 meter diep is. De printer die 3D Printhuset ontwikkelde kan enorm snel van de ene kant van het frame naar de andere kant bewegen: tot een meter per seconde. Daarmee behoort hij tot de snelste 3D-printers ter wereld.





"Kamp C zal met deze 3D-printer allerlei innovatieve toepassingen bedenken op maat van en samen met de Vlaamse bouwsector", vertelt voorzitter van Kamp C Peter Bellens. "Zo is bijvoorbeeld het printen van huizen met meerdere verdiepingen vandaag nog grotendeels onbekend terrein. Ergens horizontaal een verdieping bij printen wordt nauwelijks gedaan. Kamp C kan op dat vlak een doorgedreven praktijkonderzoek opstarten." (WDH)