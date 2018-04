Den Asberg krijgt hondenloopweide 06 april 2018

02u39 1

De gemeente gaat een hondenloopweide aanleggen in Domein Den Asberg in Zoerle-Parwijs. Een hondenloopweide is een omheinde groenzone waarin honden naar hartenlust kunnen spelen en rondrennen onder het waakzame oog van hun begeleider. Op het domein is een voldoende groot terrein van meer dan 4.000 vierkante meter beschikbaar. De aanleg is voor de zomervakantie nog gepland. (WDH)