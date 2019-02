De Klimboom organiseert dit jaar geen carnavalsstoet: “Er waren klachten, maar er kruipt ook veel tijd in” WDH

14 februari 2019

19u11 0 Westerlo Basisschool De Klimboom in Zoerle-Parwijs organiseert dit jaar geen carnavalsstoet. Er waren enkele klachten over confetti en slingers die achterbleven, maar de directie van de school benadrukt dat dat niet de hoofdreden is. De organisatie van een stoet brengt ook heel wat met zich mee, klinkt het. In het dorp betreurt men de beslissing.

De directie van basisschool De Klimboom maakte deze week bekend dat er dit jaar geen carnavalsstoet plaatsvindt, onder meer na klachten over confetti die achterblijft. Die beslissing lokte heel wat reacties los op sociale media. “Belachelijk, het is nog zo leuk om de kinderen te zien glunderen met hun kostuum door hun dorp”, klinkt het. “Jammer dat weer iets wat kleur en ambiance in de straat brengt verdwijnt. We wonen in een landelijke deelgemeente waar deze gebruiken moeten blijven bestaan”, meent een andere inwoner. Ook het gemeentebestuur laat weten dat ze voorstander zijn van een carnavalsstoet.

Volgens de directie van de school zijn de klachten evenwel niet de hoofdreden van de beslissing. “We snappen de commotie niet. Zoals altijd zullen we nog steeds een heuse carnavalsweek op school hebben. We hebben nu enkel besloten om het uurtje buiten wandelen te schrappen. Er waren enkele klachten, maar een stoet is ook telkens een organisatie waarin veel tijd kruipt. De politiediensten moeten zich ermee bezig houden en we moeten zien dat er geen kinderen zijn die uit de stoet lopen. Vorig jaar waren er enkele kinderen die we moesten induffelen omdat ze aan het bevriezen waren - dan is het ook geen carnavalsstoet meer. Naar aanleiding van dat alles heeft het schoolteam besloten om geen stoet te organiseren.”