Dak van woonzorgcentrum Parel der Kempen is het populairst 21 maart 2018

02u35 0 Westerlo Het dak van het woonzorgcentrum Parel der Kempen in Westerlo is het populairste dak in de provincie Antwerpen. Hierdoor wint de gemeente een gratis haalbaarheidsstudie.

De voorbije weken hebben 5.401 Vlamingen deelgenomen aan de campagne 'Overal zonnepanelen' van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Doel van de actie? Daken van gebouwen nomineren die geschikt lijken om zonnepanelen op te installeren. In totaal werden 812 daken genomineerd. Per provincie krijgt het populairste dak een gratis haalbaarheidsstudie van het Vlaams Energieagentschap.





Zonnepanelen

"Het dak van het woonzorgcentrum Parel der Kempen is door zijn oppervlakte van maar liefst 6.200 vierkante meter en zijn ligging pal in de zon bijzonder geschikt", vertelt Lud De Coster, voorzitter van Groen Westerlo. Het dak kreeg 194 stemmen en is dus het populairste dak in de provincie. "Wanneer de haalbaarheidsstudie ons vermoeden bevestigt dat de installatie van zonnepanelen rendabel is, willen we dat de inwoners van Westerlo via een burgercoöperatie kunnen investeren in dit project. We kijken ernaar uit om op dit winnende dak binnenkort zonnepanelen te zien." (WDH)