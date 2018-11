DAF Trucks krijgt megabestelling van 1.500 trucks binnen Wouter Demuynck

28 november 2018

17u24 0 Westerlo Het Litouws transportbedrijf Girteka Logistics heeft een order van 1.500 trucks geplaatst bij vrachtwagenbouwer DAF Trucks. De fabriek in Oevel (Westerlo) zal de wielassen en cabines daarvoor leveren. De bestelling wordt over een langere periode verspreid, waardoor de bestelling geen extra jobs zal creëren.

Het transportbedrijf Girteka Logistics uit Litouwen is een toonaangevend bedrijf in de Europese transportsector sinds de oprichting in de jaren 90. Het bedrijf telt meer dan 5.600 trucks, 5.800 trailers en 13.000 werknemers. Girteka Logistics heeft nu een bestelling van 1.500 DAF XF-trucks geplaatst nadat het eerder al 500 trucks van dat type in gebruik heeft genomen. De fabriek in Oevel (Westerlo) zal de wielassen en cabines bouwen, de assemblage gebeurt in Eindhoven. “Het gaat om het grootste order van de afgelopen decennia”, vertelt woordvoerder Rob Appels. “De XF-truck is voor DAF een echt topmodel. De truck is ontwikkeld voor de lange afstand en is dus ideaal voor Girteka aangezien zij lange afstanden afleggen. Een belangrijke reden dat zij voor de XF-truck hebben gekozen is het gunstige brandstofverbruik. Vorig jaar hebben we de nieuwe generatie XF geïntroduceerd die liefst 7% zuiniger is dan de vorige generatie. Dat betekent dat we toonaangevend zijn op vlak van brandstofefficiëntie - 7% is immers een fantastische besparing.”

Aangezien de bestelling verspreid zal worden over een langere periode, levert die geen extra jobs op. “Het order wordt niet in één keer opgeleverd, maar zal worden opgenomen in de productieplanning”, besluit Appels. In Westerlo heeft het bedrijf ongeveer 2.700 mensen in dienst.