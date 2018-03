Comedycircus in De Zoerla 20 maart 2018

Comedycircus is de volgende stap in het comedylandschap en is meer dan alleen een line-up van comedians. Het wordt een theatrale comedyparade met visuele aspecten, woord, decor en ambiance. Kortom: een overdonderende comedyavond die nog lang zal nazinderen. Tom Bibo, Joost Van Hyfte, Seppe Toremans en De Hygiëna's zijn de gastheren van dienst. De comedyavond vindt plaats op vrijdag 27 april in De Zoerla. Om 20 uur gaan de deuren open. Tickets aan de kassa kosten 20 euro, in voorverkoop betaal je 18 euro. Voorverkooptickets zijn beschikbaar via cultuurdienst Westerlo (014/53.92.00). (WDH)