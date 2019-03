Circus Ronaldo speelt Fidelis Fortibus aan Sportpark De Beeltjens Wouter Demuynck

21 maart 2019

Circus Ronaldo brengt in de tent langs Sportpark De Beeltjens in Westerlo dit weekend drie keer Fidelis Fortibus, een eigenzinnige solo gemaakt en gespeeld door Danny Ronaldo. Het thema is de oude trouw en de bijna absurde verbondenheid die de oude circusfamilies zo’n mystieke melancholie geven. Danny staat alleen in de piste en wordt omringd door een cirkel van begraven circusartiesten. Door zijn krachtige illusies komen de overleden zielen tot leven.

De voorstelling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. De voorstellingen van vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart zijn volledig uitverkocht. Enkel voor zondag 24 maart zijn er nog tickets over. Je ticket reserveren kan op de webshop van Westerlo. Een ticket in voorverkoop kost 12 euro, aan de kassa betaal je 14 euro als alles nog niet is uitverkocht. De voorstellingen beginnen telkens om 20 uur.