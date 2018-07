Chemisch lek bij Lubrizol 11 juli 2018

Op het bedrijventerrein van Lubrizol, aan de Nijverheidsstraat, ontstond er gisterennamiddag een chemisch lek. Een tankwagen verloor er een hoeveelheid Adipinezuur, dat irritaties kan veroorzaken aan ogen of luchtwegen. Brandweerzone Kempen en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse om het te verwijderen en stelden een perimeter in. Volgens de brandweer was er geen gevaar buiten het bedrijventerrein. Rond 19 uur werd de Nijverheidsstraat weer vrijgegeven.





"Twee medewerkers werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht maar mochten onmiddellijk het ziekenhuis weer verlaten", klinkt het in een persbericht van het bedrijf. "De oorzaak van het incident wordt verder onderzocht en op basis hiervan zullen maatregelen genomen worden om dit in de toekomst te vermijden."





(WDH)