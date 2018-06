CD&V strikt drie nieuwe kandidaten 16 juni 2018

02u44 1 Westerlo CD&V heeft drie nieuwe kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om Wim Dams (49) uit Voortkapel, Laura Tops (20) uit Heultje en Marleen Nevelsteen (41) uit Oevel.

Wim Dams werkt al 25 jaar als architect-stedenbouwkundige. Met die kennis wil hij de nodige aandacht geven aan het handhaven van het groene imago van Westerlo en voldoende ruimte laten voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Westerlo-centrum en de deeldorpen. De zorg voor bejaarden en ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd zijn eveneens twee belangrijke onderwerpen voor Dams. Laura Tops stelt zich dit jaar een eerste keer kandidaat bij de verkiezingen. Ze studeert dit jaar af als verpleegkundige en studeert verder om een master te behalen in het sociaal werk en sociaal beleid. Tops, die hoofdleidster is bij Chiro Heultje, wil zich inzetten voor de jongeren in de gemeente. Marleen Nevelsteen werkt al 19 jaar actief mee op het landbouwbedrijf van haar echtgenoot en sinds 7 jaar baat ze samen met hem de 'Traiteur-Slagerij' uit in Oevel. Nevelsteen wil voor iedereen -middenstanders, landbouwers, gepensioneerden, jeugd... - een aanspreekpunt zijn. (WDH)