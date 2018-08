CD&V stelt kieslijst voor 31 augustus 2018

02u38 0

Meerderheidspartij CD&V heeft haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Het was al bekend dat Guy Van Hirtum de lijst zou aanvoeren en zo kandidaat is om ook de volgende 6 jaar burgemeester van Westerlo te blijven.





Nu is ook bekend wie op 14 oktober op welke plaats terug te vinden is. "We hebben een evenwichtige lijst met 14 vrouwen en 13 mannen, met een vertegenwoordiging van elk deeldorp en elke leeftijdsgroep", vertelt voorzitter John Verbraeken. "In vergelijking met 2012 hebben we maar liefst 18 nieuwe kandidaten, waarvan er 16 voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op die manier combineren we jarenlange bestuurservaring met nieuw en jong politiek talent. En dat we deze nieuwelingen ook kansen willen geven, blijkt uit de samenstelling van onze lijst."





Zo is de 21-jarige studente Laura Tops op plaats 2 terug te vinden en staat er met de 30-jarige Willem Claes, die gedurende enkele jaren nationaal voorzitter was van Chirojeugd Vlaanderen, een andere nieuwkomer op plaats 4.





Schepenen Filip Verrezen (3), Kelly Verboven (5) en Kristof Welters (7) staan in de eerste helft van de linkerkolom, die geduwd wordt door schepen Tinne Wuyts. OCMW-voorzitter Clyde Tai-Apin trekt de tweede helft van de lijst. Lijstduwer op de 27ste plaats is oud-schepen Maurice Van Hemelen, die momenteel nog actief is als OCMW-raadslid en voorzitter van de gemeentelijke seniorenraad. (WDH)