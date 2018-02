Carrefour blijft hele dag dicht GEEN 22, MAAR 36 VAN DE 89 JOBS OP DE TOCHT WOUTER DEMUYNCK

03u15 0 Westerlo Het filiaal van Carrefour in Voortkapel (Westerlo) is gisteren de hele dag gesloten gebleven na een stakingsactie van het personeel en de vakbonden. Die kwam er nadat de directie donderdag

bekend maakte dat liefst 36 van de 89 jobs zouden verdwijnen, hoewel het eerder om 'maar' 22 jobs leek te gaan. Klanten die wilden komen winkelen, kregen een folder met uitleg erop in de handen geschoven.

Vorige week donderdag raakte bekend dat de ontslagengolf bij Carrefour ook twee Kempische filialen treft - de hypermarkten in Voortkapel en in Turnhout. In Voortkapel zouden er 36 jobs sneuvelen, in Turnhout 35. Het filiaal in Turnhout blijft wel een hypermarkt, terwijl die in Westerlo een gewone supermarkt wordt en dus ook flink aan oppervlakte moet inboeten. De hypermarkt zou van 4.700 naar 2.000 vierkante meter gaan. Vooral de elektronica- en textielafdelingen zullen zo grotendeels verdwijnen.





Nog acties

"Bij de eerste bekendmaking ging het nog om 22 ontslagen, maar woensdag steeg het cijfer opeens naar 36. Een zoveelste mokerslag, dat is maar liefst 40 procent van het personeel", vertelt Anne Leemans van LBC. "Dat is de intentie van de directie, maar wij gaan er alles aan doen om dat tegen te houden. De directie zou proberen naakte ontslagen te vermijden, maar het spreekt voor zich dat we momenteel weinig geloof aan hun woorden hechten."





Hoewel Carrefour vandaag gewoon weer open is, sluit Leemans niet uit dat er nog acties zullen volgen.





"Er is elke woensdag een bijzondere ondernemingsraad. Als die gesprekken tegenvallen, gaan we mogelijk weer acties ondernemen. Op welke manier en wanneer de ontslagen zullen volgen? Dat zijn ook voor ons nog vragen die beantwoord moeten worden."





Met Carrefour in Voortkapel gaat het al langer slecht. In 2010 had de directie nog de intentie om de hypermarkt volledig te sluiten.





"Die inkrimping van hypermarkt naar een gewone supermarkt zag ik dus gebeuren", aldus Patrick, die naast vakbondsafgevaardigde voor LBC ook magazijnier bij Carrefour Westerlo is. "Toch komt zo'n nieuws altijd hard aan. Nu moeten we ervoor vechten om nog wat uit de brand te slepen voor de werknemers."





Zelf ook meegemaakt

Niet iedereen was op de hoogte van de staking gisteren. Heel wat klanten keken verbaasd op toen ze zagen dat de winkel gesloten was. De vakbondsafgevaardigden deelden folders uit om hen te informeren over de staking. "Met al die ontslagen is het begrijpelijk dat ze staken", vertelt Heather Serneels uit Westmeerbeek.





"Ik winkel vaak in Aldi of Lidl, maar hier in Carrefour heb je bijvoorbeeld computeronderdelen die je in die andere winkels niet vindt. Het is dus heel onhandig dat dat verdwijnt. Ik kwam vandaag verse vis halen voor mijn man. Enkel hier hebben ze immers zoveel verschillende soorten."





Ook Marianne Braam, die in Luik woont maar een week in Westerlo logeert om op haar kleinkinderen te passen, toont begrip voor de stakers. "Ik heb zelf al wat ontslagen meegemaakt, dus ik kan het mij goed genoeg voorstellen. Ik snap de beslissing van de directie niet, want er lijken mij hier toch genoeg klanten te komen."