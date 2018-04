BVL-leerlingen SILA op ontdekking in theaterwereld 24 april 2018

Tijdens de proefwerkenperiode van Pasen stond voor de BVL-leerlingen (beroepsvoorbereidend leerjaar) van SILA een cultuurtweedaagse op het programma. Op de eerste dag stond een bezoek aan Antwerpen op het programma. In de voormiddag maakten de leerlingen in groepjes een theaterwandeling met fotozoektocht doorheen de Theaterbuurt. In de namiddag stond de voorstelling 'Het Verloren Voorwerp' van De Roovers op het programma in De Studio.





De dag nadien was het tijd om zelf aan de slag te gaan. De leerlingen kregen twee theaterworkshops van Mooss voorgeschoteld.





(WDH)