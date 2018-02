Buurtvergadering over straatbomen in Langblok en Binnenblok 22 februari 2018

Op dinsdag 27 februari om 20 uur is er in het Tongelhof op het de Trannoyplein 5 in Tongerlo een buurtvergadering over de straatbomen in Langblok en Binnenblok. De bomen in die twee straten zijn een hele tijd geleden aangeplant, maar hebben last van schimmels. De bomen genezen lijkt onhaalbaar. Samen met de bewoners wil de gemeente de aanpak hiervan bespreken. (WDH)