Buurtvergadering met bewoners van Vijfhuizenstraat op 21 januari

16 januari 2019

Op maandag 21 januari is er in de cafetaria van De Zoerla een buurtvergadering met de bewoners van het eerste deel van de Vijfhuizenstraat in Zoerle-Parwijs. Een tijdje geleden vroeg het buurtcomité of ze zelf dwarse haagjes mochten plaatsen in de bermen langs de straat. Op die manier zouden automobilisten visueel geprikkeld worden om trager te rijden in de smalle woonstraat. De gemeente vindt dat een goed voorstel. Op de buurtvergadering worden praktische afspraken gemaakt.