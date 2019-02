Buurtbewoners klinken op vernieuwde polyvalente zaal Voortkapel Wouter Demuynck

22 februari 2019

21u54 0 Westerlo De renovatie van de polyvalente zaal in Voortkapel is helemaal afgerond. Sinds september 2018 was de zaal gesloten voor alle activiteiten. Het gemeentebestuur nodigde vrijdagavond de buurtbewoners en bestuursleden van alle Kapelse verenigingen uit om het glas te heffen op de nieuwe zaal.

De polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat doet in de loop van de week dienst als turnzaal, maar wordt in het weekend druk gebruikt door het rijke Kapelse verenigingsleven voor onder meer eetdagen, musicals, toneelopvoeringen, line-dance en de koffietafels van Okra. De zaal was dringend aan renovatie toe.

“Zijn nieuw of vernieuwd: het dak, plafond, ventilatie, verlichting, buitenpleisterwerk, ramen, deuren, elektriciteit en sanitair. De hele zaal is ook opnieuw geschilderd”, zegt schepen van Gebouwen en Monumenten Filip Verrezen (CD&V). “Het podiumdoek werd gereinigd. Ook de brandveiligheid is verbeterd. En vooral de keuken is totaal aangepakt, tot nieuwe toestellen toe.” Het totale prijskaartje voor de renovatiewerken liep op tot 500.000 euro.

Gedurende de renovatiewerken konden de turnlessen plaatsvinden in een nabijgelegen leegstand pand en weken de verenigingen voor hun activiteiten uit naar andere Kapelse lokalen, zoals dat van de Gilde en de kantine van KFC Immer Voort. Voor de turnlessen blijft de polyvalente zaal een tijdelijke oplossing. De bedoeling is dat achter de polyvalente zaal nog een nieuwe turnzaal zal gebouwd worden, samen met de vernieuwing van de schoolgebouwen.