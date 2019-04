Buurt plant haagjes voor betere verkeersveiligheid Wouter Demuynck

14u56 2 Westerlo Afgelopen weekend staken verschillende buurtbewoners van de Vijfhuizenstraat in Zoerle-Parwijs (Westerlo) de handen in elkaar om enkele haagjes in hun straat te planten. Die moeten voor een betere verkeersveiligheid zorgen.

Sinds voetbalclub KFC Heultje in Zoerle-Parwijs speelt, is het verkeer in het eerste deel van de Vijfhuizenstraat sterk toegenomen. Aangezien het om een smalle straat gaat, zijn kruisende wagens genoodzaakt van de rijbaan af te wijken. “Het gedeelte tussen de rijbaan en de voortuinen wordt door de buurtbewoners goed onderhouden, wat resulteert in een mooie rechte strook waar snel kan gereden worden”, stelt Bert Wellens, zelf woonachtig in de Vijfhuizenstraat en tevens gemeenteraadslid namens N-VA. “Met als gevolg roekeloos rijgedrag over de opritten en putten naast de weg.”

In april vorig jaar diende de buurt daarom zelf een voorstel in om hieraan iets te veranderen. Toenmalige N-VA-schepenen Herman Wynants en Iris De Wever zetten hun schouders onder het project en werkten het voorstel in samenspraak met de buurt verder uit. De buurt stelde voor om de hagen, die reeds op de perceelgrenzen aanwezig zijn, door te trekken tot aan de weg. “Zo worden er natuurlijke verkeersremmers gecreëerd waardoor tegenliggend verkeer moet vertragen of zelfs stoppen. Het plaatsen van haagjes zal ook het gewoon verkeer afremmen door de versmallende indruk die zo gecreëerd wordt.”

Het aankopen, aanplanten en onderhouden van de haagjes is voor rekening van de buurtbewoners. Aan de gemeente werd enkel gevraagd houten paaltjes met reflectoren te voorzien die op het einde van de haagjes geplaatst worden. “Zo kan de veiligheid van de weggebruikers verzekerd worden en zijn ook de haagjes beschermd”, besluit Bert Wellens.