Businesscenter De Regio koppelt nuttige aan het aangename Wouter Demuynck

20 december 2018

18u08 0 Westerlo Sinds begin deze week is Businesscenter De Regio geopend op de hoek van de Olenseweg met de Britselaan in Westerlo. De Regio werkt samen met zeven vaste partners en verhuurt zes flexkantoren, maar ook particulieren kunnen er terecht voor een koffie of ander lekkers in de foodbar.

Het project is ontstaan door de samenwerking tussen drie ondernemers: Dirk Van Houdt en Sjobbe Schellens zijn de bestuurders van De Regio, Philip Porters neemt de taak van woordvoerder op zich. Hun bedrijven - zakenkantoor Van Houdt & Partners, advocatenkantoor Advoport en reisbureau UniTrips - zijn dan ook vaste partners van De Regio. Andere vaste partners zijn boekhoudkantoor Anthonissen, RegioSyndicus i.s.m. Syndicusassociatie, RegioImmo i.s.m. Stef Proost en RegioTeambuilding i.s.m. Event Masters. “Daarnaast hebben we nog zes flexkantoren en twee vergaderzalen, die we ook kunnen ombouwen tot één grote seminariezaal. De flexkantoren kunnen per uur, halve dag of hele dag gehuurd worden. Er zijn ook flexpakketten, waarbij je bijvoorbeeld 32 uur per maand ervan gebruik kan maken”, legt office manager Nicky Van Looy uit.

“Wat het verhaal uniek maakt, zijn de bijkomende academies, opleidingen en evenementen die we gaan organiseren. Onze slogan is dan ook ‘Where business meets pleasure’ - we koppelen het nuttige aan het aangename. Zo is er onder meer een foodbar. Mensen kunnen bijvoorbeeld gewoon een koffie komen drinken. Dat is niet enkel voor de mensen die iets huren, maar ook voor particulieren. We zitten aan een drukke baan, dus we hopen dat we dagelijks veel mensen in onze foodbar mogen verwelkomen.”

In De Regio staan vanaf januari tal van activiteiten op het programma. Zo is er een kaas- en wijnavond en een moorddiner. Ook zijn er opleidingen over vergadertechnieken, accountancy en hartcoherentie.

