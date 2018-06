Burgemeester Guy Van Hirtum gaat voor vijfde sjerp 02 juni 2018

02u53 0 Westerlo Iets meer dan vier maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen is de lijst van CD&V bijna compleet. Huidig burgemeester Guy Van Hirtum zal voor de vierde keer de lijst aanvoeren. Als hij wint, begint hij aan zijn vijfde ambtstermijn.

Eerder raakte al bekend dat oud-schepen Maurice Van Hemelen terugkeert in de Westelse politiek en dat OCMW-voorzitter Clyde Tai-Apin zal opkomen bij CD&V. Ook schepenen Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters en Tinne Wuyts, gemeenteraadsvoorzitter Evelien Belmans en gemeenteraadsleden Harri Verbraecken, Lowie Thys en Winny Van Calster zijn op de CD&V-lijst terug te vinden. "De afgelopen weken en maanden hebben we met heel onze partij naarstig gewerkt aan een evenwichtige lijst met nieuwkomers uit alle windstreken van onze gemeente", vertelt Guy Van Hirtum. "We zijn in elk deeldorp van Westerlo op zoek gegaan naar kandidaten met een grote sociale inzet en het hart op de juiste plaats." De komende weken worden de nieuwe kandidaten voorgesteld.





Nog voor de zomervakantie wordt de laatste hand gelegd aan het verkiezingsprogramma. "Daarbij gingen we onder meer aan de slag met de resultaten van de bevraging die we in het voorjaar organiseerden", aldus voorzitter John Verbraeken. (WDH)