Breng je eigen vlees mee voor BBQ 19 juli 2018

Op zaterdag 21 juli is iedereen welkom aan Toerisme Westerlo in de Sint-Lambertusstraat 4 voor een BYOM-BBQ (Bring Your Own Meat Barbecue). Vanaf 16 uur is het terras open en staan de warme barbecues klaar in de tuin. Breng je eigen vlees of vis en bijgerechten mee en sta zelf aan de barbecue om te bakken. Borden, bestek en drank zijn aanwezig. Voor de kinderen zijn er springkastelen, een ballenbad, mega legoblokken en spelletjes. Om 16 uur treedt coverband Nuts op, om 18.30 uur EarJazzM en om 21 uur Celebrate. De toegang is gratis. (WDH)