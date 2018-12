Brass-aux-Saxes speelt Star Wars Wouter Demuynck

19 december 2018

11u53 0 Westerlo Fanfareorkest Brass-aux-Saxes brengt op vrijdag 21 december de magistrale muziek uit de acht Star Wars-films tijdens één concert met beelden op groot scherm in De Zoerla.

Dirigent Jan Van Hove leidt het fanfareorkest met lichtsnelheid doorheen de soundtracks. Hij orkestreerde speciaal voor dit unieke concert muziek uit de acht Star Wars-films voor fanfareorkest en vertrok hierbij van de originele partituren voor symfonisch orkest.

De Star Wars-films betekenden de grote doorbraak van ’s wereld meest beroemde filmcomponist John Williams. Zijn muziek voor de succesfilms behoort tot de belangrijkste klassieke muziek van de laatste eeuw. Brass-aux-Saxes sluit met dit concert een bijzonder succesvol jaar af. In maart werd het orkest uit Westerlo Vlaams Kampioen en afgelopen mei mocht het met 3 internationale eufonium-virtuozen het podium delen.

Het concert in de Zoerla begint om 20 uur. In voorverkoop kosten tickets 13 euro, aan de kassa betaal je 15 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info vind je via www.brass-aux-saxes.be.