Boomplantdag en babyborrel Wouter Demuynck

21 november 2018

19u59 0

Op zaterdag 24 november om 14 uur zijn de families van kinderen geboren in 2017 uitgenodigd op de jaarlijkse geboorteboomplantdag en bijhorende babyborrel. Er zijn vorig jaar 229 kinderen geboren in Westerlo, waarvan 124 jongens en 105 meisjes. Er waren ook vier tweelingen bij.

Alle ouders, broers, zussen en grootouders zijn uitgenodigd om een geboorteboom te planten voor hun jongste spruit. Dat gebeurt in het bos naast de abdij van Tongerlo (ingang langs de Oevelse dreef). De bomen worden in kleine groepjes, als zogenaamde kloempen, geplaatst. Nadien is er in De Zoerla een babyborrel. Voor de kinderen zijn er kinderanimatie, een knutselhoek en springkastelen.