Biobest genomineerd voor Vlaamse prijs 16 juni 2018

Biotechnologiebedrijf Biobest uit Westerlo is genomineerd voor de 'Leeuw van de export'. Dat is een prijs van de Vlaamse overheid voor ondernemingen die het goed doen op de exportmarkt. Biobest zet al meer dan dertig jaar hommels en andere insecten in voor bestuiving en biologische bestrijding van ziektes en plagen in de tuinbouw. Met die ecologisch verantwoorde aanpak is men intussen de wereld aan het veroveren, want intussen is Biobest actief in maar liefst 65 landen op vijf verschillende continenten. In 2017 bracht de export de firma bijna 75 miljoen euro op. Iets meer dan de helft daarvan kwam uit landen van buiten de Europese Unie. Op 19 september wordt de 'Leeuw van de Export' uitgereikt. (KDC)