Bewoonster naar ziekenhuis na brand in garage 11 mei 2018

Een woning aan Duitschool in de Westelse deelgemeente Oevel is gisterenavond getroffen door een brand. Het vuur brak rond 17.15 uur uit in een garage of werkplaats die tegen een gerestaureerde hoeve is aangebouwd. Het vuur was even hevig waardoor de garage nagenoeg volledig uitbrandde. Ook enkele ramen er boven sneuvelden door de hitte. De woning zelf liep rookschade op omdat ook een binnendeur tussen de hoeve en de garage mee vuur vatte. De bewoonster van het getroffen huis ademde te veel rook in bij de brand. Zij werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)