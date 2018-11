Betrapte dief vlucht weg JVN

20 november 2018

Een dief is dinsdagnamiddag weg gevlucht nadat hij betrapt was op een diefstal in het Aldi-filiaal aan de Boerenkrijglaan in Westerlo. De man werd rond 13.30 uur in het warenhuis betrapt op gauwdiefstal. Toen hij daarop werd aangesproken, liep hij naar buiten. Buiten op de parking stapte hij in een auto om zijn vlucht verder te zetten. Hij is spoorloos.