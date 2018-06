Bestuurster gewond 29 juni 2018

03u09 0

Drie voertuigen zijn op elkaar gebotst aan de Olenseweg in Voortkapel (Westerlo). Bij de kopstaartaanrijding liep één bestuurster lichte verwondingen op. De 37-jarige vrouw uit Herselt is naar het ziekenhuis in Herentals gebracht. (JVN)