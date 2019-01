Bestuurster gewond na ongeval op fly-over JVN

22 januari 2019

Een 18-jarige vrouw uit Laakdal is maandagavond rond 18.30 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de fly-over in Oevel (Westerlo). De vrouw moest met haar auto uitwijken voor een vrachtwagen en botste zo tegen de betonnen staatrand. De bestuurster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.