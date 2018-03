Bestuurder zwaargewond 14 maart 2018

02u55 0

Een 33-jarige bestuurder uit Westerlo is zondagochtend rond 3 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Olenseweg in Oosterwijk (Westerlo). De man reed met zijn Chevrolet eerst tegen een verlichtingspaal. De auto crashte vervolgens op een verkeerseiland. De bestuurder is met zware verwondingen, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis overgebracht. (JVN)