Een 52-jarige man uit Westerlo is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Gevaertlaan in Westerlo. Het ongeval gebeurde zondagavond rond 17.30 uur. De bestuurder reed er tegen een geparkeerde wagen. Het ongeval was vermoedelijk een gevolg van de hevige regenval op dat moment. De bestuurder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het geparkeerde voertuig belandde door de klap tegen een boom en haag. (JVN)