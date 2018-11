Bestuurder gewond na ongeval op fly-over JVN

27 november 2018

10u17 0

Een 28-jarige bestuurder uit Geel is maandagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Snelwegstraat in Westerlo. De man botste rond 14.45 uur met zijn auto tegen een stootwand van de fly-over.