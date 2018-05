Bestuur vraagt mobiliteitsplan voor de Zuiderkempen 31 mei 2018

Westerlo Na afspraken met de gouverneur tijdens haar werkbezoek aan Westerlo gaat het college van burgemeester en schepenen aan de provincie Antwerpen vragen om een mobiliteitsstudie te maken voor de Zuiderkempen en het Noord-Hageland.

Eerder maakte de provincie ook al zo'n plan voor de gemeenten van de Noorderkempen en voor de gemeenten van de Middenkempen tussen de E313 en de E34.





De belangrijke mobiliteitsknelpunten kunnen op die manier gestructureerd en in gezamenlijk overleg behandeld worden. De gemeente wil een verbetering van het openbaar vervoer in de regio, het zwaar verkeer door de dorpskernen vermijden en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers langs de grote gemeente- en gewestwegen verbeteren. Het openbaar vervoer is vooral in de kleinere dorpskernen van de Zuiderkempen zeer beperkt. Heel wat gemeenten nemen maatregelen om zwaar verkeer door hun dorpskernen te vermijden, waardoor het probleem enkel verschuift naar het volgende dorp. Oversteekplaatsen, stoepen en fietspaden langs belangrijke gemeente- en gewestwegen zijn er niet overal.





(WDH)