Bestelwagen rijdt voetgangster aan JVN

23 november 2018

In de Lange Nieuwstraat in Tongerlo (Westerlo) is vrijdagmiddag een voetgangster aangereden door een bestelwagen. Het ongeval gebeurde rond 11.45 uur. De voetgangster, een 66-jarige vrouw uit Westerlo, is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.